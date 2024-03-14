圖400元月餅券賄考牌官博合格　53歲女子准保候訊

廉政公署於本周二(12日)落案起訴1名53歲女子，控告她涉嫌在私家車駕駛考試的泊位試中犯錯後，圖以1張價值約400港元的月餅券行賄運輸署考牌官，以換取考試合格。涉案女子最終被控1項向公職人員提供利益罪，案件今早於(14日)在沙田裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，辯方申請把案件押後以便向控方索取文件及提供法律意見。裁判官最終把案件押後至5月2日再訊，其間被告獲准以1,000港元現金保釋，但不得接觸控方證人。

女被告李正春（53歲，報稱保安員）被控1項向公職人員提供利益罪，指被告於2023年9月14日，在香港無合法權限或合理辯解而向公職人員，即向吳姓運輸署二級考牌主任提供形式為價值404港元的月餅禮券之饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為該吳給予在香港駕駛學院(沙田)內的駕駛考試中心內和附近應考駕駛考試的被告及格的誘因或報酬。

被告被指當日在考泊位試時犯下嚴重錯誤，其後向涉案考牌主任提供1張價值逾400港元的月餅券，圖獲換取駕駛考試合格。考牌主任評予她考試不合格、在考試紀錄中附上貪污備註，並向運輸署匯報事件。廉署同日接獲運輸署轉介的貪污投訴後，到駕駛考試中心拘捕被告。

案件編號：STCC 993/2024