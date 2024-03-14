調查反映受訪者對垃圾徵費存疑　區會憂現牴觸情緒變垃圾圍城

政府在1月中旬公布把原定於4月1日起實施垃圾徵費押後至8月1日推行。九龍城區議會進行的民調查結果顯示，有部分受訪者認為收費水不合理及偏貴，令生活負擔加重，亦有部分憂慮亂拋垃圾的個案增加，製造矛盾及爭拗。綜合受訪者的意見，相關委員會認為當局必須加強解釋政策，否則擔心推行徵費後會出現牴觸情緒，發生類似外國垃圾圍城的情況，既損害香港的國際形象，亦對復甦中的旅遊業帶來極大傷害。

九龍城區議會轄下的食物環境衞生委員會提交民意調查的報告，區議會轄下各委員會在1月至3月期間透過街站進行問卷調查，成功訪問近1,000名區內市民。除反映上述結果外，對於落實垃圾徵費首半年為「適應期」，超過大部分受訪者認為足夠，但仍有部分認為需要延長至1年；有受訪者認為政策實施後，無論是個人或全港均會減少棄置垃圾，但仍有相當數量的市民存疑，認為習慣難改，並擔憂會增加亂拋垃圾的個案、製造矛盾及爭拗。

調查結果亦顯示，近6成受訪者表示已把家居垃圾進行分類，並交到社區回收點的習慣，而有近4成受訪者表示沒有，主因是沒有時間進行垃圾分類及住所附近沒有回收點；有分類及回收習慣的受訪者均反映現時減少垃圾的措施並不足夠，當中包括「政策宣傳不足」及「社區回收點不足」。

除通過問卷調查收集市民意見外，不少長者向區議員反映日常烹調所產生的廚餘因衞生問題，每天都要清倒，加上現時廚餘回收機只在部分屋邨設置，只能以「垃圾棄置」方式處理，增加生活負擔。

綜合受訪者的意見後，該委員會建議政府要加強公眾宣傳及公民教育，要求政府於「適應期」期間，密切留意有關政策的執行情況，特別關注三無大廈的衞生管理。如有需要，考慮延長「適應期」的可能性，以及增加回收點的數量及位置。

委員會又建議在徵費首2至3個月免費派發10公升的指定垃圾袋予每戶市民，並加強罰則的宣傳工作，以及加強對區內法團的支援工作，使區內大廈法團及管理公司，能清楚配合垃圾徵費計劃的實施，有效地通知業戶有關安排。

該委員會在總結時重申當局有需要再加強政策的解釋工作，主動地向市民及法團提供支援和協助，以解其難，才能使相關政策得到社會最大的支持及配合；否則，十分擔心政策推行後會出現牴觸情緒，發生類似外國「垃圾圍城」的情況，屆時將對香港的國際形象，以及復甦中的旅遊業帶來極大傷害，希望在政策推行前，相關部門能盡最力解決相關問題，爭取社會各持份者的最大共識，做好環保回收工作。