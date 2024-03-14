漏夜箍煲兼縱火圖焗殺前度　運輸工重判入獄11年3個月

被指有外遇的運輸工，要求前度與他復合無果。某夜他造訪前度位於屯門龍逸邨的單位，期間聲稱前往廚房吸煙，未幾廚房即冒出火光及煙。他又涉嫌用枕頭焗前度頭部，揚言要與她同歸於盡。消防隨後發現，廚房煤氣喉曾疑遭人為鬆開。涉案運輸工早前於高院承認1項企圖謀殺罪，今日(14日)被法官陳慶偉判監11年3個月。陳官指本案控罪非常嚴重，被告是有預告犯案，且是有意殺害事主。陳官又指事發地點為公共屋邨單位，且在晚上發生，有危會令其他住客生命受威脅，故有加刑因素。

現年43歲男被告盧文傑，報稱任職運輸工。控罪指他於2022年4月29日，在屯門業旺路龍逸邨一單位企圖謀殺姓李女子。法官指不難預測到事主當時確極度恐慌，如非她有急智，她便會面臨死亡威脅。法官指被告是預先進入單位且曾鬆開煤氣喉，其行為亦極度危險。法官認為被告確曾嘗試殺害事主，有加重刑責因素，並以監禁15年作量刑起點，因被告在案件交往高院後才表示認罪，故只獲4份1減刑。

案情指，被告與事主是情侶關係，同住涉案單位。案發前約半年事主發現被告有外遇，遂跟被告分手，同時要求被告遷出。被告希望復合，但事主拒絕並已結識新男友。當晚，被告以執拾物品為理由並先到單位，事主回家後被告情緒激動，推事主到梳化，謂要強姦她，事主掙扎，被告最終放手。被告之後聲稱要到廚房吸煙，約5秒後事主聽到廚房有火光冒出，此時被告衝出廚房將事主按到地上，並以枕頭壓她的臉稱要與事主同歸於盡。事主驚呼並稱會與新男友分手，被告即停手。事主趁被告救火期間離開單位。消防員到場，發現廚房爐頭起火，煤氣喉遭人為鬆開。

案件編號：HCCC 243/2023