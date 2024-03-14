跨境生中史書地圖被撕　出版社：未能及時更改

日前有中二跨境學生過關時，因帶同的《現代智趣中國歷史》教科書內一幅地圖疑涉無標明南海「十段線」，亦未有使用「釣魚島」的內地名稱，不符國家教材要求而被即場撕去相關頁數。教科書的出版社現代教育研究社向中學發聲明，指教科書審批嚴謹，需符合一定的審批要求及程序才能修改，亦不能在未有教育局審批的情況下修改課本，又指國家於去年8月底發布最新版本地圖，但由於已近暑假結束，課本都已印刷，難以作出更新以配合國家發佈的最新版本中國標準地圖。

現代教育研究社表示，《現代智趣中國歷史》是根據香港課程發展議會2019年頒布的中國歷史課程發展指引的內容及精神而編寫，並於2020年通過教育局審訂及出版，因此未能配合國家發佈的最新版本中國標準地圖，事件後將配合教育局指示，作出更新，並於本年七月份新學年供學校使用。

出版社又指出，各間出版初中中史課本的出版社，課本末皆附有中國全圖，而各間出版社的初中中史課本的中國全圖，亦應未能完全與國家發布的最新版本中國標準地圖一致。