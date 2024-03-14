區會指啟德綠色運輸走線太短　政府：九東空間窄不利建高架鐵路

政府擬於啟德建智慧綠色集體運輸系統。九龍城區議會轄下交通運輸委員會今日(14日)討論相關規劃，有區議員嫌往來郵輪碼頭和啟德站的3.5公里長的走線太短、車站位置並不理想，以及關注工程噪音及居民私隱受影響，政府官員則指東九龍樓宇稠密空間狹窄，不利興建架空鐵路，在承建商提交意向書階段，會研究解決噪音和私隱的方法。有關工程預計2026年招標，2027年批出工程合約。

區議員張景勛認為擬議走線得5個站太少，指架空鐵路應至觀塘和茶果嶺，若果現階段的走線未能做到，亦應預留延伸空間。他又關注架高鐵路的工程噪音，和居民私隱問題。區議員林博亦指綠色集體運輸系統採用高架形式，關注走線和民居的距離，如何保障私隱等。

另一區議員潘國華對擬議走線的啟德站有保留，詢問可否考慮接近宋王台道，以便配合未來土瓜灣十三街的發展。區議員林德成希望走線能方便市民前往兒童醫院，又建議參考上海磁浮列車技術，以及建隔音牆。

土木工程拓展署代表回覆指東九龍是建築物稠密地帶，走線若延伸至觀塘，無論對高架鐵路的建造和營運都構成挑戰，即使走線沿海旁通往觀塘，亦要繞過碼頭和避風塘，勢必影響到建造時間和成本，但會諮詢承建商是否可行，而擬議的走線會經過體育園，會繼續研究最適合的車站位置。

該署指在走線接近民居的地段亦會進環境影響評估，研究緩解措施，探討創新方法解決私隱和噪音問題。該署強調為了早日落成有關項目，署方已壓縮時間，很多程序都會同步進行，以力爭2026年進行招標。