趙質山負面消息纏身　于文鳳夫婦入稟追逾8.4億兼要求凍結資產

多年來負面消息不斷的趙質山，於昨日（13日）被藝人周星馳的前女友于文鳳與其丈夫入稟高院指控違約，並被追討逾8.4億港元的款項。原告亦要法庭頒發禁制令，禁制趙質山動用名下的資產，上限為15.8億港元。

原告分別是Andrew Liu(廖駿倫，又名廖堯城）及于文鳳，被告是趙質山及Big Trade Global Limited（下稱Big Trade）。據入稟狀指，原告與Big Trade早前達成一系列協議及貸款予Big Trade。被告共給予對方8.4億港元，當中涉及在2021年8月及9月簽訂的兩份有關原告投資予香港航天科技集團有限公司(下稱航天科技）的投資協議及去年4月簽訂的補充協議；2021年7月簽訂有關投資字節跳動有限公司的協議；及本票日期為2021年7月15日的4億港元貸款。

入稟狀又指，趙質山則作為原告與Big Trade有關航天科技投資協議的擔保人。原告現指因兩名被告違約，現要求法庭頒令兩名被告交還涉案款項，並同時要求法庭頒下禁制令，禁制兩名被告動用其名下資產，其中趙被禁動用的資產上限為15.8億港元，Big Trade的上限為18.1億港元。

案件編號：HCA 469/2024