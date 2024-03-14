逾40%受訪港人受失眠困擾　團體首推樂眠計劃助萬人尋夢　

失眠是香港常見的都市病之一，有大學調查發現，逾40%港人受失眠困擾，惟半數人未有接受失眠治療，另有35%港人因失眠而患有抑鬱。調查又發現，有80%醫護及社福界專業人員不了解處理失眠的方法，僅2%曾接受系統的培訓課程。研究團隊認為本港缺乏已培訓的睡眠治療師，不少人又過於輕視失眠的影響。推出全港首個針對睡眠健康的大型社區推廣計劃「賽馬會樂眠無憂計劃」，目標在3年內半內為1萬人提供個人化睡眠指導。

為了解港人的睡眠健康狀況，中文大學醫學院精神科學系團隊去年8月至今年2月，訪問4,283名港人，發現有41%有失眠問題，當中有32%屬中度或以上失眠困擾。情緒問題方面，有35%受訪者有中度或以上抑鬱症狀，有25%有中度或以上焦慮症狀。有50%受訪者未有接受失眠治療，曾接受心理治療的認識更只有10%。調查又指，只有53.3%受訪者認為睡眠與飲食和運動一樣重要，更有21.1%認為工作或活動比睡眠更重要。

該項調查訪問了126名醫護及社福界專業人員，發現有80%受訪前線人員不了解處理失眠的方法，有92%稱對治療失眠的一線療法「認知行為治療」(CBT-I)了解不足，90%無信心提供CBT-I，僅2%曾接受系統的培訓課程。中大醫學院精神科學系助理教授陳銀燕表示，調查反映香港針對睡眠問題的服務存在缺口，市民對睡眠存有誤解，認為失眠不是大事致求助率低，且社會缺乏已培訓的睡眠治療師。

中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授榮潤國表示，睡眠有助人體復原修復、加強及鞏固記憶，亦可調節情緒，清除代謝廢物。睡眠時間因年齡及個體存在差異，一般而言，成年人每日建議睡7至9小時。失眠除了增加患糖尿病、高血壓及痛症風險，更與精神疾病互為因果。榮潤國指出，失眠的最佳治療方法並非食藥，而是認知行為治療，睡眠教練將透過睡眠時間限制、放鬆練習等，以調節不良睡眠習慣及對睡眠不合理想法，療程6至8星期，形式可以是個人、小組及網上等。

為加強大眾對睡眠健康的關注，中大醫學院精神科學系聯同5間本地非牟利機構，推出全港首個針對睡眠健康的大型社區推廣計劃「賽馬會樂眠無憂計劃」，透過不同活動推廣睡眠健康，並利用認知行為治療，為受睡眠問題困擾的參與者，提供不同程度的協助。計劃的對象是18至70歲市民，目標在3年半內為1萬人提供個人化睡眠指導。陳銀燕表示，計劃去年10月起試行，至今，已有逾5,500位市民登記參與計劃，逾2,600名人接受睡眠教練的服務，當中有逾800人開始網上課程。她補充，目前已訓練205名睡眠教練，期望在計劃期內至少培訓350名睡眠教練。

今日(14日)正式推出「賽馬會樂眠無憂計劃」，市民可透過計劃網站或手機程式登記，參與自助或指導式網上課程，部分有需要者將獲安排認知行為治療等服務。計劃為期3年半，目標為1萬名、18至70歲市民提供個人化睡眠指導。