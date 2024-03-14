戴亞街升降機工程爛尾　再推遲18月竣工　路政署被斥監管不力

東網早前率先報道「人人暢道通行」計劃其中一個承辦商因財困停工，拖近半年政府才採取行動中止該公司合約，餘下9個工程「爛尾」，其中句括紅磡戴亞街的項目。九龍城區議會今日(14日)商討事件，路政署代表預料有關的行人通道加建升降機工程在重新招標後的18個月竣工，有區議員直指項目延期落成不可接受，又指摘署方監工不力，擔心接手爛尾工程的承建商亦會出現延誤。

路政署代表在九龍城區議會轄下交通運輸委員會上，交代橫跨紅磡道近戴亞街的行人通道加建升降機設施的工程進度及最新發展，指有關工程於2019年10月展開，承建商在工程初期的表現符合工程進度要求，但去年開始表現欠佳，工程進度緩慢，署方已按程序敦促承建商盡快完成工程，包括發出警告信，又要求暫停投標政府工程，然而最終未能符合要求，署方在諮詢法律意見後，收回相關工程合約，收回黃大仙區、觀塘區及深水埗等9條行人通道尚未完成的加建升降機工程，並於今年3月1日重新招標，冀有關項目可以在新工程合約展開之後，約18個月完成，署方亦會向有關承建商追索工程延遲所引致的賠償。

區議員李超宇指工程延期，街坊十分失望。署方在去年明知工程進度變慢，但今屆區議會在上任之初才掌握有關升降機工程的情況，冀署方往後能將工情況及時通知區會。他又指工程本應在2024年完成，如今再延遲至2026年落成，詢問署方能否縮短工程時間，以及如何確保工程重新招標，不會再出現工程延誤。

另一區議員馮務君指有關工程在2018年敲定，距今已有6年，再延長18個月實在難以接受。促請署方在監工方面要加把勁，又要求交代3月1日開始的招標進度如何。區議員林德成要求交代何時完成招標，認為需要定下期時限。

路政署代表指招標後會盡快開展工程，對於「執手尾」的承建商會否再延遲，署方亦會定期監管，又指難度最高的地基打岩石工程已完成，餘下工作包括升降機的構築物和機件安裝，在投術上相對簡單，料工程展開後可按時完成。