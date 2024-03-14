醫管局中西醫協作由8公院擴至26間　設53個服務點

醫院管理局「中西醫協作先導計劃」於去年常規化後，今年首季將服務由原來8間指定公立醫院，擴展至26間，全面涵蓋7個醫院聯網的醫院，共53個服務點。

截至上月底，中西醫協作住院服務已為超過4.4萬人提供診症服務。醫管局中風服務中央委員會主席兼伊利沙伯醫院內科部門主管方榮志表示，伊院每月約有30名病人獲轉介接受中醫治療，平均約有18名病人會選擇接受中醫治療，佔該院急性中風病人10%。他解釋，其餘病人主要因為情況不合適，未能接受治療，亦有病人因為怕痛或自覺情況不差，拒絕接受中醫治療。

現時120元的中醫治療費用只有八達通一種付款方式，部分病人因沒有帶八達通而未有接受中醫治療。醫管局總行政經理黃巧雲指，有關費用是由中醫診所教研中心負責，但會研究優化有關收費安排。目前中西醫協作服務範疇針對中風、肌肉及骨骼痛症、癌症紓緩、以及癌症治療先導項目，未來亦會探討推展至更多病種，包括老年退化疾病、呼吸科疾病等，期望今年內推出相關先導計劃。