西九將與全球逾20間文藝機構　簽署合作意向書

西九文化區管理局宣布，將與全球各地超過20間頂尖文化藝術機構簽署合作意向書，推動全球文化藝術界社群的長遠協作。簽署儀式將於管理局在本月24日至26日舉辦的首屆「香港國際文化高峰論壇」期間進行。

與西九文化區管理局簽署合作意向書的藝文機構，來自11個國家，包括法國、日本、韓國、卡塔爾、新加坡、西班牙、泰國、阿拉伯聯合酋長國、英國、美國，以及內地(包括上海、重慶及石家莊)等。這些機構均為國際頂尖博物館、藝術品修復及研究機構、藝術中心、電影資料館、劇院或戲劇協會，將與西九文化區內的香港故宮文化博物館、M+，以及表演藝術處展開多方面的合作，合作範圍涵蓋共同製作及安排巡迴展覽、藏品分享、藝術品及文物修復、數碼化和科學研究，以及藝術行政人員和藝術家的學習及交流項目等。

西九文化區管理局預期，相關合作會將全球藝文協作提升至新層次，為香港開啟文化創意連繫世界的新篇章。這一系列新合作項目，彰顯管理局致力鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的策略性地位的願景。