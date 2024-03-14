搗黑幫武器庫賭場毒倉　41人被捕檢電槍

執法部門昨日(13日)及今日(14日)展開一連串打擊三合會及其非法活動。經情報搜集及深入調查後，人員成功搗破相信由三合會操控的一個武器庫、一個非法賭場及一個毒品儲存倉庫，並檢獲毒品及武器。

今日人員於粉嶺一住宅單位搗破一個武器庫，檢獲2把開山刀、一把牛肉刀、一把鋸架刀及一支棒形電槍，一名32歲男子涉嫌「藏有攻擊性武器」及「無牌管有槍械」被捕。另外，人員今日亦於油麻地一住宅單位搗破一個非法賭場，檢獲4,000港元現金及大量賭具。單位內10男3女本地人、一名內地男子、及2名印度籍男子(32至44歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」」及「在賭博場所內賭博」被捕。

此外，人員昨日在深水埗一住宅單位搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲約1.3公斤懷疑海洛英、19.7公斤可疑白色粉末及一批毒品包裝工具。單位內一名14歲少年及一名20歲男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。檢獲的懷疑毒品市值約100萬港元。

另外，人員於昨及今日拘捕8男14女(25至51歲)，分別涉嫌「經營非法賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」及「違反逗留條件」。行動仍在進行中，不排除會有進一步拘捕行動。