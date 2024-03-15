80人獲頒好市民獎　84歲退休婦放蛇助擒電騙男

80名市民及7間機構分別獲今屆好市民及好機構獎，年紀最輕的得獎者是一名17歲女中學生，她協助執法部門拘捕一名非禮案疑犯，涉案犯人其後被判監9個月。而最年長的得獎人是一位84歲退休婦人李仲美，她表示，前年11月收到騙徒來電，冒認是其兒子，稱自己已更改手機號碼。3日後，騙徒再次來電，聲稱他被拘留，急需現金5萬港元作保釋金，要求她到一間餐廳外將現金交給他的朋友。

李女士洞悉騙徒詭計，立即報案。同日下午，她配合執法部門行動，假裝應約繳款。當疑犯現身向李女士取款時，執法人員立即上前拘捕疑犯。其後該男子被裁定串謀詐騙罪成，判入勞教所。另一名獲獎的57歲程式設計員鄭奇強，去年6月在屯門港鐵站聽到有人被偷走錢包後呼救，立即上前協助追截並制服疑犯。其後疑犯扒竊罪成，被判監8個月。而鄭患更有長期病患，案發前曾入院20多天接受治療，剛出院不久的他勇於攔截疑犯，值得嘉許。

今屆得獎人協助執法部門的案件，其中有25宗涉及尋找失蹤人士及拯救生命，佔31.25%；盜竊案有22宗，佔27.5%、非禮及窺淫15宗，佔 18.75%；詐騙案則有7宗，佔 8.75%，其他案件如刑事毀壞、襲擊和非法入境共佔11宗，佔13.75%。