東方日報A1：經濟慘淡難見生機　至少12幼園扯白旗

本年首季快將完結，多個行業近期接連傳來倒閉、執笠之聲，當中幼稚園、小型食肆屬重災區。剛過去的一周，屯門新一代英文幼稚園、綠茵英文幼稚園（馬鞍山）及大埔的綠茵英文幼稚園3所幼稚園先後宣布暑假停辦，綜合本報消息及教育局統計，本學年倒閉的幼稚園最少有12間。幼教業頻頻出事，與本港新生人口大減有關，根據教育局數字，3歲適合幼兒教育的學童在最近3個學年中減少了1.5萬人，有教育界人士直言，生源減少、教師人手不足困擾幼教行業，預料幼稚園結業情況「陸續有嚟」，風眼料為深水埗、葵青等區份。

幼稚園暨幼兒中心去年起已感受到學生減少的困境，根據教育局推算3歲適齡人口數字，去年即2023年的3歲學童有44,000人，2026年估算將跌至29,000人，跌幅高達34%。3個學年減少約1.5萬人之外，業界更對連續多個學年適齡學童的跌勢感不妙，去年起已有幼稚園倒閉，近日連經營超過30年的地區老牌幼稚園也決定棄守。

教育局回覆查詢指，去年9月至今年3月初，有9所幼稚園在2023/24學年內或結束時停辦，當中包括一所與其他學校合併。上述數字還沒計算過去一周宣布暑假停辦的3間幼稚園。

對於接連有幼稚園宣布停辦，教育局表示十分關心學生的學習情況，正與幼稚園保持緊密聯繫，會為幼稚園提供適切的支援，亦會盡力為受影響的家長及學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料，又強調現時各區有足夠的幼稚園學額供家長選擇，全港參加教育局「2024/25 學年幼稚園幼兒班（K1）收生安排」的幼稚園幼兒班至高班（K1-K3）學位空缺資料已上載教育局網頁。

香港教育工作者聯會副主席、幼稚園校長林翠玲表示，現時全港幼稚園的學生人口約為32,000人，在出生率持續偏低的情況下，幼稚園收生不足的情況十分常見，當中以深水埗、葵青等區份最為嚴重。除了生源問題外，教師人手不足亦是幼稚園面對的另一難題，林翠玲指，移民潮下，不少老師都相繼離開業界，即使有部分老師回流，亦不一定重投幼稚園教師的行業，令幼稚園的營運百上加斤，更預料幼稚園停辦會「陸續有嚟」。

談到綠茵英文幼稚園（馬鞍山）及大埔的綠茵英文幼稚園停辦，林翠玲表示，在商場營辦幼稚園的租金通常會較高，尤其在現今困難日子更難維持生計。林翠玲表示，政府有不少一筆過撥款，雖可解決燃眉之急，但卻難長遠解決問題，她指未來數年學生人口都會持續下降，除了期望「多啲人生BB」，改善情況外，她亦期望當局可加大每名學生給予幼稚園的津貼額，幫助共度時艱。

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