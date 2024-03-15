上水木廠塌木意外　貨車司機家屬認屍　指控上司要求超載

上水昨午(14日)發生奪命工業意外，一名姓梁(43歲)貨車男司機在文錦渡沙嶺一間木廠內，懷疑解開貨車上綑綁木方的固定帶卸貨時，被一紮共重約1.7噸的木方塌下擊中頭部，被壓住上半身當場不治。事主家屬及女友今晨(15日)抵達富山公眾殮房辦理認屍手續，一行數人其後離開，神色仍悲慟不已。

死者家屬事後接受訪問，坦言仍未能接受事件，指事件經廣泛報道、勞工處發出停工通知書後，有關負責人始逼於壓力下在昨晚約9時聯絡家屬，惟當家屬質疑貨車公司平日工作安排時，對方仍然避而不談，僅相約今午見面商討賠償及路祭，但仍未有確實時間，待工權會介入協商善後。期間亦批評死者作為貨車司機卻要處理大型貨物落貨，懷疑情況屬於行業陋習，理應盡快改善。

據悉，死者曾向女友透露，早前經友人介紹受僱現職貨車公司後，惟有關負責人不將人命當一回事，不但工作分配不均，不時通宵工作短暫休息後又要開工，時常感到十分激氣，本身更打算三月後便轉工。女友又指，死者曾抱怨指「老細話要車咩就要去」，更時常要求他超載，稱「遲早有一日會死」，未料一語成讖發生意外。