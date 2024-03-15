YouTube裸露性器官影片未收斂　東方第7度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片未收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）又發現5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，今日(15日)第7度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題，勿姑息YouTube。

第1條影片聲稱是女性裸體解剖學中檢查陰道的影片，一名女子在鏡頭前脫光衣服，睡在床上打開大腿展示已剃光恥毛的陰部，並有字幕介紹陰部內、外陰唇、陰蒂包皮的位置，裸女之後用雙手撥開陰部，又有字幕點出尿道口、陰道口、肛門的位置，然後裸女又用手指拉高陰蒂對上皮膚，側面大特寫陰蒂及點出位置，全程無打格。

第2條影片是一名身穿透薄白色背心的少女，赤裸下身在浴室內自拍示範陰部除毛教學，先塗上梘液後用剃刀剃去陰毛，然後張開雙腿，陰部全程無打格。少女之後背向鏡頭翹起臀部，剃去肛門的毛，更不斷分享剃毛心得，又不時大特寫陰部。第3條影片是一名裸體模特兒，在火燒草原的背景前面一絲不掛，對着鏡頭搔首弄姿，不時自摸，又打開大腿及翹起臀部，擺出誘人動作。影片由日景至傍晚，直至火種熄滅，模特兒胸部及陰部全程無打格。

第4條影片是亞洲裸女拍攝照片的過程。一名身上塗滿油的日本女子，赤條條坐在展示台上，擺出自摸及張開大腿等撩人動作。期間，女模特兒幾乎摸遍全身，時而自摸胸部，時而提起腳自摸陰部，又翹起臀部，不斷將陰部及臀部靠近男攝影師的鏡頭，全程無打格，胸部及陰部任睇。

至於第5條影片是充滿色情及血腥的音樂影片，金髮美女在鏡頭前脫光衣服，與多名男子共坐，不斷扭動身體，又躺在桌上打開大腿，全程無打格兼大特寫陰部。期間，一名持槍男子開槍射向另一名男子，金髮美女在自己裸體上塗血，又站起來跳舞。持槍男子之後與她共舞，用手槍對準她的肚臍不斷扭動，然後開槍，場面駭人。