偽裝餐酒藏逾2億元液態可卡因等　5男子被捕包括應屆中六生

執法部門於周三及周四(13至14日)展開行動，針對一個本地販毒集團執法，成功拘捕5名本地男子(18至33歲)，相信包括集團主腦及操控者，以及一名正就讀中六、應屆文憑試學生。行動中，人員檢獲大批懷疑液態可卡因、可卡因磚、霹靂可卡因、氯胺酮及大麻花，毒品總市值約2億1,500萬港元，相信行動成功瓦解該販毒集團，並堵截有關毒品流入市面。

執法部門經深入調查，相信涉案販毒集團由海外輸入混入液態可卡因餐酒，並以不同手法隱藏毒品掩人耳目，將貨物收藏不同地點等待時機出售。人員於周三突擊搜查葵涌一工廈內約80呎的迷你辦公室，在單位內檢獲共279箱餐酒，經檢查後，相信其中71箱共426支餐酒內藏有共320公升懷疑液態可卡因。此外，人員亦在該單位內檢獲一磚約1公斤重的懷疑可卡因、約400克氯胺酮及約740克大麻花。

單位內3名男子(18至23歲)當場被捕。當時他們正在拆卸貨物，相信其中姓劉(23歲)男子以數千元報酬，招攬另外姓任及姓張(俱18歲)男子搬運涉案毒餐酒。人員其後分別在深水埗及上水一個住宅單位內，拘捕兩名姓林(33歲)及姓黎(31歲)男子，相信他們分別為集團主腦及操控者，負責策劃及安排販毒活動，並指使另外3名被捕男子於倉庫接收及分類餐酒。此外，人員在姓林男主腦的座駕及寓所內，起出55萬港元懷疑販毒得益。

經進一步調查，執法部門發現位於油麻地、葵涌、觀塘及流浮山的數個處所，懷疑與販毒集團有關，於是分別進行搜查，並在流浮山一倉庫內，檢獲635箱共3,810支同類餐酒，惟經檢查後證實均無藏有毒品，相信該批餐酒由販毒集團安排由南美運入香港作掩飾。至翌日，人員再於觀塘一迷你倉內，破獲3支共700毫升懷疑液態可卡因，以及19包共重500克懷疑霹靂可卡因，市值約170萬港元。被捕男子已被分別暫控「串謀販運危險藥物」及「販運危險藥物」，案件明日(16日)於西九龍裁判法院提堂。