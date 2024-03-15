屯門被虐B女小雪兒甦醒　半邊頭至腳癱瘓　醫生指情況不樂觀

屯門一名9個月大女嬰小雪兒，早前交予一名女保母照顧時突然昏迷，母親帶她到醫院求診後發現其腦部有血塊，且左眼腫脹，疑曾遭不恰當對待。其父母今日(15日)向東網表示，女嬰現已甦醒，但醫生指女嬰現時情況並不樂觀。人稱「貓貓校監」的呂校長亦回應東網表示，女嬰已甦醒有喊，但無人知道她是因「睇唔到嘢抑或唔舒服而喊」，又指女嬰現時半邊頭至腳癱瘓，未知會否影響另一邊，情況非常惡劣。

女嬰父母向呂校長求助，講述現時女嬰的最新情況。期間母親透露，根據醫生報告，腦部傷勢影響了女嬰的眼部，眼內有出血情況，且範圍嚴重甚廣，情況不樂觀，現時女嬰眼部只能吸收光和影，很大機會要進行另一項手術，切除眼部內部分組織，如情況繼續惡化，將會連光及影也失去。她續指，醫生曾透露行醫十多年亦未曾進行如此手術，慨嘆連一個具有豐富經驗的醫生，亦沒有過往案例參考，現時只能多點祈禱，等待奇迹。

協助他們的呂校長形容，新聞出街時，震撼力令她整個星期難以入睡，腦海中經常呈現兒童被虐待畫面，不能理解一個保母如何向人家的孩子落手，又指女嬰現時在醫院的狀況非常嚴峻，很快又要面對另外一個手術，弱小的身體有機會抵受不到麻醉藥的傷害，並再次面臨命危的厄運，希望外界可為醫療團隊打氣，同時亦希望執法部門盡快查明真相。

今年1月初，女嬰母親陳小姐（化名）與丈夫都要上班，加上工人放假，她便申請仁愛堂的「鄰里支援幼兒照顧計劃」找社區保母幫忙照顧，社區組織將9個月大女嬰交由一名姓鍾的「社區保母」照顧，豈料懷疑有人虐待兒童，聲稱替女嬰沖涼後對方身體抽搐，送院後情況一度危殆，女嬰送院後被診斷雙眼出血視網膜脫落，左腦嚴重受損，手術後情況仍然未樂觀。醫生表示，即使甦醒過來也有機會變成殘疾。