持續發展經濟不力　陳茂波評分跌幅最大　楊潤雄墊底

新一屆政府上任逾年半，香港經濟仍然低迷。最新的民意調查結果顯示，特首及大部分司局長的滿意度下跌，兼且評分不合格。6名司長當中，以財政司司長陳茂波的跌幅最大，下跌1.9分至2.54分，在問責官員中評分「墊底」的是文化體育及旅遊局局長楊潤雄，下跌0.21分僅得2.19分。調查同時發現9項施政當中，有8項的滿意度下跌，最低分是維持發展經濟，提升管治能力排尾二。

香港研究協會在2024年3月1至11日成功訪問了1,028名18歲或以上市民，就特首、司局長及施政滿意度進行評分，1分為非常不滿意，2分為不滿意，3分為一般，4分為滿意，5分為非常滿意。

調查結果發現，特首的評分較上次調查下跌0.11分至2.45分，6名正副司長當中，5人評分下跌，除陳茂波的跌幅最大外，財政司副司長黃偉綸亦下跌0.09分至2.42分，政務司司長陳國基亦跌0.03分至2.43分，而副司長卓永興的評分最低，僅得2.38分。

15名問責局長當中，13名局長的評分下跌。當中以楊潤雄的跌幅最大，下跌0.21分至2.19分排榜尾，亦是問責官員中評分最低。至於教育局局長蔡若蓮的評分下跌0.07分至2.32分排尾二，尾三是環境及生態局局長謝展寰，較上次調查下跌0.2分至2.33分。

在9項施政表現滿意度方面，當中8項評分下跌。評分最低的是持續發展經濟，較上次調查下跌0.05分至2.35分，尾二是提升管治能力僅得2.38分，較上次下跌0.07分；改善醫療護理質素排尾三跌至2.39分，而促進社會和諧佔2.4分；扶貧安老助弱、推動青年發展及提高教育質素等同為2.43分，至於增加土地房屋供應則有2.56分。

針對上述的民調結果，調查機構負責人促請特首及各主要問責官員積極提升各項惠民政策的落實速度及成效，竭力改善民生，增強市民的幸福感。