花墟部分舖位被納入重建範圍　商戶感不捨　望保留特色

花墟部分店舖即將重建。記者今日（15日）到旺角視察，花墟買花人潮不少，有許多市民手抱鮮花滿載而歸。對於部分花墟舖位被納入重建範圍，有買花市民認為無需要，認為花墟「仲好新淨」；也有商舖感到不捨，擔心無法再找到同類型租金呎數的舖位，希望重建後能保留花墟特色；有唐樓樓上居住的業主則指擔心日後沒有居所，期望市建局能高價收購單位。

香港鮮花盤栽批發聯會主席賴榮春是其中一個受重建影響的花墟商戶，現時舖位為自置物業，已開店30多年，雖然暫仍未清楚具體重建規劃，但希望市建局「俾個好啲既價錢」收購，未來也會考慮回遷，因花墟環境較好適合賣花。

張先生是另一個受影響的花墟商戶，他指不想搬舖，擔心搬舖花費不菲，而且也會流失熟客，若真要離開也會重新在花墟找舖位，但認為未來花墟舖租應不會太貴，「依家花墟好多人執（笠）。」

譚先生是樓上花店，主要以網上訂單為主，也會舉辦一些工作坊等，他稱有預計過會重建，但希望當局可為花墟做保育，保留特色；現時舖位約有800多呎，最擔心難以用同樣租金找到此大小的舖位，無奈稱「見步行步啦。」

鄭女士與母親自細已會每星期都在花墟買花，她直言覺得花墟無需重建，因不覺得有重建需要，「唔好啦又重建！因為已經好多地方重建架啦，你變哂無哂啲舖頭呢，無咗個個歸屬感，大坑西又無，又少咗個地方睇。」她又指現時受影響的重建範圍仍然「好靚」，看不到重建需要，建議當局盡快重建深水埗或土瓜灣等舊樓。

年屆82歲的劉婆婆居於重建範圍的唐3樓，每日步行上樓梯回家也覺得很辛苦，「老啦行唔到樓梯！」不過初初得悉重建時仍然很不捨，「突然間未諗到唔知點」，擔心未來居所不定，現時一家5口同居，約900多呎，希望市建局有好價錢收購。