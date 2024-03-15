7.21元朗站暴動案　林卓廷傳召證人　指「21號鄉事吹大雞」

前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件今日(15日)續審。林卓廷傳召前區議員黃偉賢作供。黃稱案發前數天有鄉村人士及警方向他查詢案發當日是否有人入元朗遊行，並指有網上消息稱有人會到元朗，黃稱當時沒有收到相關消息。相反案發前兩天有廈村村民向他稱收到風「21號鄉事吹大雞」，黃意識到元朗6條鄉均要動員人手，他感詫異。

7名被告包括林卓廷(46歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。他指認識林超過10年，曾與他一同處理元朗的地區事務。黃稱擔任區議員超過33年，亦與警方部分人士熟絡，包括警民關係科的鄧警長。黃又指亦與不少鄉事及村長熟悉，並指知悉有些「鄉頭」，即鄉事委員會主席有黑社會背景。他又指在1997年以前該類鄉頭大多已金盤洗手，但回歸後有鄉頭為現任黑社會頭目，警方在回歸前會避嫌不接觸該類鄉頭，回歸後卻有所不同。

黃指他得知吹大雞一事有告訴鄧警長，但對方稱：「有部署，得啦，有安排」他當時認為鄧「好似幾胸有成足」，故相信他們已有部署，故沒再追問。黃指他亦有再找鄉事區議員，對方稱只是警告年輕人不要到元朗搞事，不作挑釁便沒有事。黃當時認為他們只是想展示實力。直至晚上他收到有人在元朗被打至背部開花他才感擔心。其後林卓廷致電他表示擔心，他才將鄧警長的電話給予林。黃稱他亦有親自到元朗，但於凌晨1時才到達。當時他見到有衝鋒車到達，他詢問警員為何如此遲才到，卻遭對方壓在地上。其後警員衝向黑衣人方向，旁邊有白衣人大叫支持警察，並稱要幫手打黃再衝向他。黃向衝鋒車內的警員求助，該車卻駛走，他感憤怒並衝前大叫「夠膽就打我啦」，白衣人最終離開。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022