去年尾季居民收入增11.6%　惟投資收益下跌3.2%

統計處今日(15日)發表2023年第四季香港本地居民總收入及相關數字的初步統計數字。以當時市價計算，香港本地居民總收入較上年同期顯著上升11.6%至8,496億港元，同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7,946億港元，按年升幅為8.5%。總收入較本地生產總值多出550億港元，相當於該季本地生產總值的6.9%，主要是由於投資收益淨流入，扣除期間價格變動的影響後實質按年上升7.5%，而本地生產總值在同季實質上升4.3%。

而香港初次收入總流入為4,752億港元，當中主要包括投資收益，較上年同期顯著上升10.4%，相當於該季本地生產總值的59.8%。與此同時，初次收入總流出亦較上年同期上升4.8%至4,203億港元，相當於該季本地生產總值的52.9%。

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益減少，較上年同期下跌3.2%。證券投資收益則因本地投資者獲取的非本地債務證券及非本地股權證券的股息收益增加，較上年同期錄得31.9%的顯著升幅。投資收益流出方面，直接投資收益因部分大型跨國企業在本地的直接投資收益減少下跌1.7%，而證券投資收益亦因非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益減少下跌2.3%

按國家地區分析，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的37.1%，其次是英屬維爾京群島，佔20.0%。在初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島亦是最主要目的地，分別佔當季總流出的31.8%及21.2%。

統計處亦公布2023全年香港本地居民總收入及對外初次收入流量數字，以當時市價計算的香港本地居民總收入較上年上升8.8%至32,590億港元，較本地生產總值的29,913億港元多出2,677億港元，初次收入淨流入相當於本地生產總值的8.9%。2023年全年的初次收入總流入為20,486億港元，相當於同期本地生產總值的68.5%，而同期的初次收入總流出為17,809億港元，相當於同期本地生產總值的59.5%。扣除價格變動的影響後，2023年的香港本地居民總收入較2022年實質上升4.9%。