新年度徵地開支增150%　議員促政府設法壓縮

立法會財務委員會今日(15日)通過撥款合共412.843億港元，為基本工程儲備基金項下整體撥款提供款項，供2024至2025年度支用。有議員認為政府財赤嚴重，而徵地開支大增150%，指政府必須設法壓縮有關開支，特別在徵地方面。

財經及庫務局局長許正宇指有關撥款是供相關部門在下個財政年度，進行改善社區環境的工程，在逾412億港元的撥款申請當中，142.95億港元與工務工程有關，269.89億港元則屬於非工程有關項目，大部分用作土地徵用。而整體撥款分目有26個，包括防止山泥傾瀉，翻修政府建築物、渠務和水務、公路維修等，以及為規劃中的主體工程做前期工序。他指有關款項安排讓政府以靈活、務實和有效的方式，迅速開展一些惠及社區的小型改善工程，同時讓財委會可更好地運用時間，專注於造價比較高和更重要的項目。

他又補充，有關撥款當中涉及的工程項目總數，達到1.2萬項，包括1.07萬項在上年度或之前已開展的項目，另外約有1,300項是部門建議開納的新項目。上月已諮工務小組委員會，委員普遍支持政府建議，希望財委會通過下一年度的撥款申請建議，讓政府積極推展民生相關的工程項目。

議員陳仲尼留意到土地徵用的撥款大增150% ，高達248億港元，當中大部分是用於北部都會區，鑑於逾1,000億港元財赤，若果將徵地年期攤長一些，會否妨礙北都的進展。他又關注可否壓縮徵地開支。

工程界議員盧偉國指以往的基本工程儲備基金的撥款約2百億港元，至於今年數字倍增，因土地徵用金額高，反觀工務工程的開支同過往相若。他指北都發展幅員廣大，政府應考慮採取市場力量，如此就不用因徵地而作出巨額補償。

另一議員林振昇建議政府考慮工程的緩急優次，又指部分「人人暢道通行」計劃因承辦商財困而延遲，加上早前有老牌建築商清盤，影響工友和分包商，擔心情況陸續有來，會影響基本工程項目，問及政府有否措施支援財困承建商，甚或及早更換承建商，以免工程延誤。

北都統籌辦代表指目前已有徵地項目延後進行，好讓現金流攤長，但工程計劃仍會按計劃展開之餘，收地的前期工作仍會進行，譬如同棕地作業者溝通，又會先選擇在政府土地進行項目，認為不會妨礙北都發展，亦不會影響未來10年的土地和公營房屋供應。又指徵地開支原先估計342億港元，但考慮政府財政狀況，數字已下調至248億港元的水平。

關於人人暢道通行計劃，路政署代表指有關工程總數目為384個，截至2月底，有156個正在施工，因個別承建商表現欠佳而導致9個項目延遲，其餘147個工程大致順利。他強調署方已即時介入事件，並已收回延遲的項目重新招標，署方爭取今年年中重新展開工程，又指政府批出每一宗合約之前，都會審視承建商的財務狀況。