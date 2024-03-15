九巴龍運周日起推轉乘優惠　港島往返機場最高回贈近半車費

九巴及龍運今日(15日)宣布，推出港島往返機場或港珠澳大橋轉乘優惠，周日(17日)起至6月30日，乘客在同一個工作天內以同一張八達通卡，於港島區乘搭指定九巴班次過海路線948、948A、948B、948P及948X，並在青衣轉乘龍運A31或A32線來往機場及港珠澳大橋，即可享有最高19.5港元八達通回贈優惠，總車費由原本的39.3港元減少至19.8港元。換言之，乘客搭兩程巴士，只需付較高一程的車費。

合資格獲回贈的乘客，可於乘搭兩程巴士後的10個工作天後至30日內，經由八達App或於八達通服務站，領取相等於已付兩程巴士中，較低一程的實際車費的八達通增值額。優惠適用於成人、學生及小童八達通卡持有者，回贈次數不限。

九巴及龍運指出，現時由港島區直達機場的公共交通工具，單程費用由大約40港元至超過100港元，而現時提供的最新回贈優惠，港島來往機場或港珠澳大橋總車費降至不到20港元，有望減輕乘客在交通費的負擔。此外，龍運路線A32亦於周日起，新增停靠港珠澳大橋香港口岸，提升葵青區往返機場及港珠澳大橋的巴士服務。