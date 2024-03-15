盛事連番「甩轆」損觀感　議員斥官員「死撐」更反感

除了「美斯之亂」，近期大型盛事連番「甩轆」，乃至「月月放煙火」或許動搖大眾對問責官員的觀感。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在最新問責官員評分「墊底」，有議員認為舉辦盛事期間失手在所難免，但官員只懂「死撐」欠解說，反令市民反感，令其評分每況愈下，促認真檢討。

香港研究協會最新民調顯示，15名問責局長當中，13名位評分均下跌，當中以楊潤雄的跌幅最大，由1月份的2.4分，下跌0.21分至2.19分排榜尾，亦是問責官員中評分最低。

議員江玉歡向本報分析，雖然近期盛事連番「甩轆」，出現失誤，但舉辦大型活動有失手是「在所難免」，而市民亦理解情況。不過，她認為評分急挫的重心在於官員回應事件時，未能掌握大眾的關注點，舉例市民較關注舉行的活動實質效益時，官員則着重講能提升香港形象等較虛浮的好處。

江認為，大眾均會出外旅遊，在港亦能見到街的市況，對旅遊相關議題較有感受，眼鏡亦雪上加霜。因此官員在出現失誤時，應承認安排失當，接受市民提議並改善。她又提到，港府斥資5,000萬元在金鐘設大型藝術展，卻免費展出，實質效應存疑，另一方面《財政預算案》又向市民「開刀」減福利，影響大眾觀感，促未來在活動加入商業元素。

另外，主理全城清潔的政務司副司長卓永興的評分在眾司長中最低，僅得2.38分。被問到是否與其解決衞生黑點、鼠患問題無方有關，江指出，卓過去比較低調，亦未見有大功績，市民難以見到其工作，需要多加努力。

過去大型盛事連番「甩轆」，被質疑提振經濟的措施是「藥石亂投」，例如政府贊助約1,700萬元的邀請國際邁亞密來港作表演賽，惟球王美斯缺陣，令大批球迷喝倒采；去年11月初舉辦的FIA世界場地越野車錦標賽香港站臨時延遲外，亦大縮比賽跑道，但官員當時回應僅指賽事是首次在港舉行，「已經盡咗力」。