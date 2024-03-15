斥5,000萬金鐘設「發光蛋」藝術品　文體旅局堅稱會嚴謹使錢

康文署本月底起會在維港兩岸設置多個大型戶外藝術裝置，包括斥資5,000萬港元首次與國際藝術團隊teamLab合作，在添馬公園附近展示200多個巨型七彩「發光蛋」等，活動免費開放予公眾及旅客。有議員早前指相似活動在外地均收費至少100港元，質疑活動實際效益。文體旅局稱因為活動性質及建立「藝術@維港2024」品牌，因此免費展出發光蛋，重申會嚴謹地「使每一分每一毫」。

與國際藝術團隊「teamLab」合作的「光漣」展覽將設逾200個3米及5米發光巨蛋(ovoid)，從金鐘添馬公園草地一直延伸至維港海邊，由下周一(25日)起免費開放至6月2日，連同中西區海濱長廊的「藝術有理」展覽，兩項活動成本約5,000萬港元。主辦「藝術@維港2024」的康文署預計整個活動會有逾200萬人次參觀。

議員江玉歡日前在網上發文質疑為何免費開放該活動，指新加坡及其他地方的Team Lab展覽均需收費100至200港元，得到不少網民和應。但亦有網民稱收費損活動吸引力有限。

文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(15日)出席活動後表示，當局曾考慮將teamLab活動收費，但基於正建立「藝術@維港2024」品牌，活動旨在透過於維港擺放藝術裝置提高藝術氛圍，令市民和旅客可參與更多活動，首屆活動亦免費開放，故決定免費展出。楊強調當局當局會衡量活動是否物有所值、量入為出，強調會嚴謹地「使每一分每一毫」公帑。