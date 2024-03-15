漁護署檢53公斤瀕危歐洲鰻鱺魚苗　違法者最高罰款1000萬元

漁農自然護理署公布，昨日(14日)在香港國際機場檢取53公斤受管制的瀕危品種歐洲鰻鱺魚苗。相關入口商可能違反《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬港元及監禁10年。

香港海關截查一批從毛里塔尼亞經土耳其到港，報稱為毛重353公斤非洲鰻鱺。經漁護署檢驗後，發現該批貨物為鰻魚魚苗，當中混雜了受管制的歐洲鰻鱺魚苗。歐洲鰻鱺為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II物種，其國際貿易受許可證制度規管。本港需執行有關公約，該署隨即根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），檢取了共53公斤的鰻魚苗作跟進調查。

漁護署發言人稱，歐洲鰻鱺的幼體生於海洋，長成玻璃鰻後會進入淡水生境。牠們於淡水生境會生長至成體，繁殖時會迴游到海洋，一生只會產卵一次，產卵後便會在海中死亡。歐洲鰻鱺面對最大的威脅之一是被過度捕撈。歐洲鰻鱺的存活狀況目前被國際自然保護聯盟評為極度瀕危。任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。