東方日報A1：陳茂波救市食白果　民望跌最多

新一屆政府上任逾年半，經濟仍未復甦，不但遲遲不肯撤辣，救樓市及股市乏力，再加上新一份《財政預算案》大幅減「糖」，激起民憤。最新的民意調查結果顯示，問責官員的民望幾近全面下挫。6名司長當中，以財政司司長陳茂波的跌幅最大，而在問責官員中評分「墊底」的是文化體育及旅遊局局長楊潤雄。調查同時發現9項施政當中，有8項的滿意度下跌，最低分是持續發展經濟，提升管治能力排尾二。有學者直指預算案沒亮點，市民怨氣大，政府面對多個問題卻採取「鴕鳥政策」，即使陳茂波曾叫市民諒解，但也「好難叫人諒解你」。

香港研究協會在2024年3月1至11日成功訪問了1,028名18歲或以上市民，就特首、司局長及施政滿意度進行評分，1分為非常不滿意，5分為非常滿意。調查結果發現，特首的評分較上次調查下跌0.11分至2.45分，6名正副司長當中，5人評分下跌，陳茂波的跌幅最大，評分下跌1.9分至2.54分，財政司副司長黃偉綸亦下跌0.09分至2.42分，政務司司長陳國基亦跌0.03分至2.43分，而副司長卓永興的評分最低，僅得2.38分。

15名問責局長當中，13名局長的評分下跌。當中以楊潤雄的跌幅最大，下跌0.21分至2.19分排榜尾，亦是問責官員中評分最低。至於教育局局長蔡若蓮的評分下跌0.07分至2.32分排尾二，尾三是環境及生態局局長謝展寰，較上次調查下跌0.2分至2.33分。

在9項施政表現滿意度方面，有8項評分下跌。評分最低的是持續發展經濟，較上次調查下跌0.05分至2.35分，尾二是提升管治能力僅得2.38分，較上次下跌0.07分；改善醫療護理質素排尾三，跌至2.39分，而促進社會和諧佔2.4分；扶貧安老助弱、推動青年發展以及提高教育質素等同為2.43分，至於增加土地房屋供應則有2.56分。

實際上，樓市及股市近年一潭死水，但政府救市無力，更無視各界多年來要求撤辣的訴求，政府拖到今年2月底發表的新一份預算案才肯全面撤辣，更大幅度減「糖」，如寬免薪俸稅及利得稅上限由6,000元下降至3,000元；取消派發電子消費券及電費補貼；住宅及非住宅差餉方面，2020至2021年度曾試過寬減4季差餉，每季上限1,500元，而2023至2024年度差餉寬減兩季，每季上限1,000元，但下年度住宅只在首季寬減，每戶上限1,000元。

面對減「糖」惹起爭議，陳茂波曾說希望「大家諒解」，承認退稅方面力度不及以往，且被問到未來派糖規模會否再縮減時指，有關派「糖」措施需要靈活考慮，按社會情況逐年決定，坦言「派糖規模再壓縮的機會是有、不敢排除」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指政府撤辣太慢，陳茂波任內無論樓市及股市均大跌，令市民大失所望，面對經濟低迷，市民普遍「憂心忡忡」，但政府卻採取「鴕鳥政策」，結構性問題當周期性處理，而陳茂波對經濟處理能力不高，香港國際金融中心的地位一落千丈，對未來是「好大件事」，而預算案中中產扣稅少，基層福利少，市民水深火熱，直言「好難叫市民諒解你」。

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