鱷魚「百香果」亮相海洋公園新展館　參觀者：難得可近距離接觸

鱷魚「百香果」今日（16日）亮相海洋公園全新展館。隨着海洋公園全新展館「鱷園」開幕，去年於八鄉被發現的野生鱷魚「百香果」正式成為「動物保育大使」，且即日起可供市民、遊客免費參觀。海洋公園表示，全新鱷園不僅模擬出鱷魚的野外生活環境還設有暖光，在冬日亦能幫助鱷魚保持體溫。負責照顧的工作人員亦表示，「百香果」胃口十分不錯，飼養到如今，體重、體長都有增加。

開幕首日，便有幼稚園師生與家長獲安排前來參觀，現場有工作人員負責介紹鱷魚的基本情況，又有有獎答題環節。現場幼稚園小朋友表示，很高興可以見到鱷魚。另一小朋友則表示，很難有機會可以如此近距離觀看到鱷魚。

這次全新開幕的鱷園，海洋公園表示，佔地面積達到117平方米，當中陸地面積和水池面積分別是82平方米和35平方米，水池約有19,000至20,000公升水，且配有恒溫。海洋公園還表示，由於鱷魚屬非恒溫動物，因此設有暖燈，能幫助鱷魚在冬天都能保持體溫。鱷園採用開放設計，用於模擬鱷魚在野外的生活環境，並且在園中也有栽種樹木，用以配合鱷魚的栖息環境。

鱷魚「百香果」來自八鄉，其名字取自同音字「百香」，百香果又名熱情果，海洋公園表示，這也凸顯了在此次鱷魚接收行動中對生態保護的一貫熱誠。「百香果」是一隻4嵗的雌性混種暹羅及古巴鱷魚，負責照顧的它的動物護理員林曉峰表示，「百香果」體重有增加，且表現的十分活潑，他還表示，每周會飼喂兩次，通常會在早上，食物一般是雞肉或魚類。