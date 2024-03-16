批政府推打卡點未顧帶旺周邊經濟　議員：商戶嘆新郎不是我

政府在逾千億港元的財赤下，康樂及文化事務署斥5,000萬港元舉辦「teamLab：光漣」展覽，在添馬公園附近展示200多個巨型七彩「發光蛋」。正當不少議員質疑展覽為何不收費及政府忙於「解畫」之際，有議員提出政府在製造打卡點之餘，有否考慮過帶旺周邊的經濟，否則人去樓空，商戶只能嘆句：「新娘結婚，新郎不是我。」

議員江玉歡日前已提出為何「光漣」展覽不收費，今日(16日)又在社交平台貼文指無論展覽免費與否，定會帶來一股打卡熱，而市民常問打卡點能帶旺旅遊業嗎？她指打卡旅遊其實也是近年學者研究的題目，有些研究甚至以香港為研究中心，得出的結果也值得參考。她認為政府首先要深入研究遊客打甚麼卡，觀賞者對景點有甚麼評語，繼而進行豐富和改善。

她指在促進旅遊方面，不少學者指出政府應該將焦點放在逗留日數較長的旅行的照片上，研究遊客喜歡的景點，這才能了解「長遊」旅客對香港的印象，了解甚麼景點和地方最能令遊客逗留長一點的時間。她亦認為遊客打卡並不是沒有其作用，世界某些有頭腦的旅遊商家甚至幫遊客「影靚啲」，最緊要遊客滿意，放相到社交平台等同幫他們推廣，而光漣展覽的有其特色和含意，至於如何演繹及怎樣令遊客有最佳體驗才是重點。

打卡點亦應考慮帶旺周邊經濟，她質疑政府有沒有考慮過做水上的士串連附近幾區？有沒有與金鐘、中環和尖沙咀的食肆商店溝通一下，協助他們訂下宣傳大計？她認為要節目收效，重點要放在蛋糕上的裝飾。

她指出，若政府把所有支出放在項目上，沒留半點用於協助本地商戶宣傳，商戶又怎能受惠於項目？要商戶自費宣傳，以今天的經濟，也講不過去。香港的各大商戶要受惠，政府在推廣旅遊節目時，首先必需要牢記商戶的存在，否則活動過後，人去樓空，商戶只嘆，新娘結婚，新郎不是我。

她又引述一名位學者的言論，指要令香港重建昔日的旅遊光輝，必需要令遊客能拍下Nostalgic 懷舊的照片及感受到Life changing 的浪漫感覺。她認為這種做法雖有難度，但不得不試。