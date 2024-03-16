香港肥胖比率急速上升　學會倡設糖稅助減肥

肥胖不單止關乎外觀，更重要是影響身體健康。香港肥胖醫學會創會會長周振中今日（16日）表示，肥胖已成萬病之源，本港肥胖比率也在過去20年急速上升，認為預防肥胖並非純粹醫學問題，應屬社會問題，建議政府要考慮立法或設立各種稅務措施，以鼓勵及獎賞健康飲食及運動，例如向糖添加飲品加重稅等。他又指出現時藥物治療肥胖症已進入飛昇階段，希望未來能幫助市民減肥，保持身體健康。

周振中引述世界衞生組織胖聯盟數據指出，估計現時全球有12.5%人口屬肥胖，到2035年更會有約25%人口跌入肥胖範圍，即有近20億人口屬肥胖，而兒童肥胖的增幅更達到100%。周形容香港亦「不遑多讓」，在過去20年也像其他現代化大城市一樣，肥胖比率急促上升。

周指出，預防肥胖需要社會各方面協作，包括學校、家庭教育和政府，他建議政府可考慮向糖添加飲品加重稅、強制要求所有快餐都要公布餐單熱量、糖、油的成分等，惟他承認這些措施往往遭各持份者反對，政策回報也要等20、30年後，故現屆政府推行有一定難度。

周認為以節食、健康飲食及運動作減肥，對大多數已患上肥胖症的人來說成效不大，患上肥胖症應與其他慢性疾病一樣需要藥物輔助。在去年11月有一份臨床醫學報告公布，一種長效腸沁素(GLP-1)受體促效劑經歷5年期臨床試驗研究出爐，可通過控制食量有效地平均減重15%之餘，並額外降低致命嚴重心血管疾病風險等。而數種類似的減肥藥物已進入第3期研究，令人鼓舞，相信市民在一至3年內更多選擇，藥物治療肥胖症進入了飛昇階段。