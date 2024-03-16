母中風兼喪父淪監護兒童　終成調酒師為港出賽　盼經歷激勵他人

「最緊要快啲摷返起個人，唔好再嘥自己時間，你嘅人生係唔應該行得咁灰，你係應該有個好美好嘅人生。」13歲那年母親因中風成為植物人、父親又在14歲那年離世，李佳浩自此成為社會福利署署長監護兒童，面對人生低谷他仍不願自我放棄，現已成了一名傑出的調酒師，代表香港參加國際比賽，打出人生漂亮的「逆境波」。「壯志驕陽」嘉許禮今日（16日）舉行，佳浩堅毅不屈的意志，讓他奪得最佳成就獎，希望以自身經歷激勵他人。

佳浩今年20歲，自幼學業成績不錯，但因失去父母親陪伴的打擊太大，導致中學時成績下滑留班1年，失去讀書的動力，後來他發掘了對餐飲方面的興趣，在中五那年毅然轉讀職業訓練局酒店及旅遊學院，並在去年7月獲職業訓練局聘任為畢業實習生，更曾到禮賓府參與法式餐飲示範活動，奪得不少獎項。

佳浩不斷自我增值，除了調酒外更學懂沖奶茶、咖啡拉花等，並參加了「2023年世界技能大賽香港代表選拔賽」勇奪冠軍，成為香港代表選手前往芬蘭及法國參加國際比賽，他笑言希望自己能比香港去年的成績更上一層樓，打入三甲之內。雖然過去的經歷曾令他感到痛苦，但他並沒有自暴自棄，反而找到自己的興趣向目標邁進，佳浩指目標是35歲前開一間屬於自己的餐廳，「只要我鍾意做嗰件事，我係可以24小時唔瞓！」

現年17歲的卓欣是另一名最佳成就獎得主，她自小患病做過數次手術，又因家庭因素，由14歲起便接受東華三院兒童住宿服務。她坦言單親家庭令她有不少煩惱，小時候也會羨慕同學朋友有圓滿家庭，但全靠跑步讓她悟出永不放棄的精神，成績名列前茅更獲得獎學金，甚至獲贊助到澳洲代表香港年輕人參加青年論壇。

卓欣表示，雖然病痛影響身體的部分活動能力，但她仍然希望自己可以與普通人一樣生活和自理，所以她十分努力做復健訓練，又參加了學校的田徑隊及足球隊等，發掘了跑步的興趣。她表示，跑步能影響心理，讓她學會堅持、永不放棄，和調節自己的心態。卓欣今年將會應考香港中學文憑試，暫只報考了視覺藝術一科，打算在畢業後一邊工作一邊報讀社工相關的課程。卓欣表示，從小到大接受了不少社工幫助，影響她亦希望未來成為一名社工，能夠以自身經歷幫助別人，回饋社會。

「壯志驕陽」嘉許禮是社署及東華三院聯合舉辦的一年一度盛事，目的是向受社署署長監護兒童或青少年表達關懷，並表揚過去一年在學術、操行、體藝及服務方面有優秀表現或進步的兒童或青少年。