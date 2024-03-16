新冠個案處高位　流感趨勢亦上升　麻疹或趁亂來犯

流感及新冠持續，惟此疫未了，一疫又起。有本港專家今日(16日)表示，近日本港新冠個案仍處高位，幾乎主導各類呼吸道感染病毒，亦未見回落迹象，而流感、副流感、鼻病毒及腺病毒等個案亦呈上升趨勢。惟禍不單行，全球多地近日爆發麻疹疫情，本港今年亦出現2宗本地個案，專家憂慮本地或出現小型麻疹爆發，提醒市民復活節外遊前，要留意有否打齊兩針麻疹疫苗。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華在電台節目指出，現時流行的新冠病毒株屬JN.1，相信引致重症機會不高，但個案若增多，重症病例會按比例增加。他續指，若未接種新冠疫苗，又沒有抗體保護，感染後或誘發嚴重肺炎、併發性肺炎、急性腦炎或腦病變等併發症，兒童確診後亦有機會出現嘶哮症。

關又提到，近日流感、副流感、鼻病毒及腺病毒等個案亦有上升，形容該些病毒好像永遠都不會離開，徘徊在市民身邊，導致各個病房非常擠迫。他續指，世界衞生組織對2023至24年度流感活躍類型的預測尤其準確，故呼籲市民要對流感疫苗有信心，接種後可減少重症或死亡風險。

此外，全球多個地區，包括日本、南韓、英國等，近日均爆發麻疹疫情。關日華稱，部分國家地區在新冠疫情期間，民眾因種種原因未有接種麻疹疫苗，加上復常後各地人士往來頻繁，導致麻疹爆發愈來愈厲害。他透露，本港今年已錄得3宗麻疹確診個案，當中2宗沒有外遊紀錄，反映麻疹病毒有在本港徘徊的迹象，呼籲未完成接種兩劑麻疹針的市民，要盡快補打疫苗。