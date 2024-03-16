不滿回遷方案斥全程缺溝通　大坑西邨約20戶堅持留守

大坑西邨遷出期於昨日(15日)屆滿，不過仍有約20戶居民不滿回遷方案堅持「留守」，數名「留守」的居民今日(16日)聚集於民安樓下慶祝度過死線。其中一位居民黃先生指摘平民屋宇在重建大坑西新邨安置的議題上全程缺溝通，他提及平民屋宇在2019年向立法會提交的信件中提及日後遷回毋須資產審查，但現在的退租協議中卻規定居民回遷時需通過資產及入息審查，但不訂明準則，黃先生斥責平民屋宇出爾反爾，更有誤導立法會之嫌。

他又指出，平民屋宇要住戶簽回的文件中隱藏了不少「魔鬼細節」，種種要求令居民難以回遷，例如條款中訂明平民屋宇可自行訂立回遷條款，更加入「參考」字眼，即不需跟隨政府及房委會政策，質疑回遷條件隨時會更嚴苛。

黃續提到在2021年3月平民屋宇與市建局簽署了合作備忘錄，雖然重建關係到居民的福祉，但平民屋宇没有向居民公開備忘錄內容，即使多次去信要求市建局公開合作備忘錄但均被拒絕。黃先生質疑合作備忘中有很多利益勾結，甚至未有訂明平民屋宇需作出妥善安置，黃先生指將會申請司法覆核，要求公開備忘錄內容。

另一位留守的居民洪先生指退租協議在簽署前不容許居民查閱，「總之你落嚟簽，即場睇。」又不容許居民拍照細閱，他指根本沒有時間細閱有關條件。洪先生形容不少居民被威逼利誘下才簽下協議，當中更不乏年事已高的長者，他強調要求十分簡單，並非返對重建，但最基本的是要做好安置工作，確保有屋可住，五年後亦可搬回大坑西邨。