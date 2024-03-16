再有司機馬路中心講數　網民狠批忘記血的教訓

沙田大老山公路本月初發生致命交通意外，私家車與的士碰撞後，兩名司機在落車「講數」 期間，被從後駛至的貨車收掣不及撞向，釀成一死一傷。《東呼即應》發現，近日網上再流傳有司機在馬路中心撞車後落車「講數」，其他車輛在旁呼嘯而過的危險場面；網民批評沒有吸取大老山公路「血的教訓」。

網上流傳的影片顯示，一輛的士及私家車懷疑相撞，涉事的兩名司機落車在馬路中心講數，一名疑似乘客的人士，則站在兩人身旁圍觀，而其他車輛不斷在他們身旁高速駛過，當中不乏巴士及貨車等大型車輛。片中所見，雖然是次意外地點似乎不是高速公路，但3人站在兩架車中間，若不幸被行駛中的其他車輛撞到，後果同樣可大可小。

本月4日沙田發生的奪命交通意外，引起社會關注。當日早上一輛私家車沿大老山公路往九龍方向行駛，至近石門交匯處對開時，疑與一輛的士意外相撞，兩車其後停在中線，雙方司機齊齊落車，當場商議賠償。適時，一輛中型貨車從後駛至，司機懷疑未能及時閃避，結果連撼兩車兼撞人，釀成一死一傷。

事件發生後有專家教路，如果只是輕微碰撞，且無人受傷，毋須即時停車；如果在高速公路發生，可以駛至路肩再停車。《東呼即應》認為，「生命冇take two」，等到出事才後悔未免太遲，希望市民能夠吸取教訓。