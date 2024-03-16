教師操守指引恐存漏洞　家長籲嚴查背景護學童

教育局自2021/22學年開始規定，所有註冊教師需每3年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師，出現漏報或隱瞞的情況。近年被「釘牌」教師的數字令人觸目驚心，由2022年的21人，飆升超過一倍至去年的47人，而去年涉及嚴重違反專業操守而被「釘牌」的其他個案，主要是干犯與性相關、虐兒或盜竊，甚至與學生有超越師生關係的交往等。《東呼即應》質疑，教育局早已推出《教師專業操守指引》，但仍有監管漏洞。

近日就有一宗轟動全城的個案，港島某中學一名籃球教練，被揭與女學生有性關係，兩人多張私密照更在網絡瘋傳，有團體批評，不少人披着「師生戀」外衣，進行傷害兒童之事，呼籲本港盡快訂立「守護兒童政策」，以防止兒童遭性暴力侵害，《東呼即應》認為，若教育局指引對兒童能提供足夠保障，根本毋須「另起爐灶」。

市民羅小姐表示，任何家長都會對此類個案感到擔心，尤其自己的孩子是女生，會更加擔心被性暴力侵害，認為即使只是有身體接觸、或者語言上有性挑逗等，都算越界的情況。而市民何小姐亦表示，擔心若小朋友遭受暴力侵害，也未必懂得表達自己經歷，對他們的將來可能會有影響。

議員朱國強表示，按一般情況而言，尤其不涉及刑事成分的個案，教育局在收到關於教師的投訴後，會先要求學校作調查，學校會按校本機制調查，讓教師申述，再採取校本跟進行動，及向教育局提交報告。朱認為，最重要是確保涉事教師有解釋的機會，任何結論都應建基於實質證據之上，才能令人信服；而教師亦應明白有違專業操守，可能要面對嚴重後果。

教育評議會前主席鄒秉恩則表示，政府對處理違規教師個案有一套恒常機制，在涉及虐兒、性罪行，甚至嚴重的違規行為，例如欺騙公帑、瞞騙學校的失德行為等，政府需要「釘牌」，而教師的失德行為非常嚴重，是無法原諒。他又建議，當局若有任何新聘教師、負責人員等，應該追查他過去的工作經歷，甚至諮詢前工作學校，了解該教師離職的原因，如果有一個通報機制，相信有助學校聘請良師。