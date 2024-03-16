香港花展維園開鑼　10日展期料吸引70萬人次進場

「香港花卉展覽2024」於本月15日至24日在維園舉行，今年主題花為香彩雀，大型園景設計以童話故事為主題。今日(16日)為花展首個周六，吸引大批市民前來參觀，遊客絡繹不絕，到各個展區「打卡」，場面熱鬧。康文署預算活動整體開支約5,400萬港元，估算入場人次與往年相若，一連10日的花卉展料吸引70萬人次入場。

由康樂文化事務署主辦的香港花卉展，以「雀躍全城」為主題，今日吸引大批市民在各展區「打卡」，今年花展的參與機構共有229個，包括81個來自12個國家、地區的參展機構，分別有內地、印尼、南韓、阿曼、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國、越南、波蘭、馬來西亞和美國。今年亮點有大型園景設計以童話故事為主題，包括《西遊記》《阿拉伯神話》《糖果屋》《傑克與豌豆》《綠野仙蹤》等，同時打造多個沉浸式打卡。今年首次採用高新科技「光雕投影」，增加立體感。

展覽期間，康文署舉辦一連串活動及比賽，今日亦公布植物展品比賽得獎名單，大會在頒獎典禮上頒發「香港花卉展覽獎」予公開組和賽馬會學校組的最佳展品得獎者。公開組全場總冠軍得主為羅世賢，其參賽展品是一盆形態優美的蘭花，而東華三院李嘉誠中學的學生則憑三盆悉心培植的肉質植物，奪得學校組全場總冠軍。另外，康文署西方園圃比賽由灣仔區奪得冠軍，而葵青區則在康文署東方園圃比賽稱冠。