港進出口表現受壓　政府：可利用優勢建跨國供應鏈管理中心

在地緣政治局勢緊張下，本港的進出口表現亦受壓。新一份財政預算案提出把香港建構為「跨國供應鏈管理中心」有財金官員今日(17日)在網誌中亦指香港可利用豐富的經驗和優良條件，冀為企業的跨國業務創造更高的價值。

財金官員表示，因地緣政治局勢的發展、全球製造業的分工調整及供應鏈的重組、加上鄰近設備優良港口的湧現，正重塑着企業的生產線布局和出口模式；而香港在貿易及多個相關的專業服務基礎堅實，可以協助企業加強管理供應鏈和價值鏈。

國際貿易格局的轉變，也影響着本港的出口表現。該官員指本港的貨物出口中，傳統歐美市場即使仍然重要，但佔比卻顯著下降，但輸往東盟的出口佔比就上升，成為本港繼內地以後的第2大出口市場，輸往中東的佔比亦升至3.3%。

該官員指政府的目標是設立單一窗口，提供「一站式服務」，吸引內地生產企業來港設立管理離岸貿易的區域總部，又指現時單是珠三角和長三角，就有5萬多家中型生產企業，它們當中不少涉及海外業務，並且都有把部分製造工序「走出去」的需要，而香港豐富的經驗和優良條件，正可服務它們所需。