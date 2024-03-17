旅發局與業界合作首推特色主題旅遊　涵蓋瑜伽夜跑遠足等課程

特色主題旅遊大行其道，尤其運動與健康元素，深受環球旅客歡迎。香港旅遊發展局與航空公司、酒店等業界夥伴合作，首推「HK Great Outdoors Festival」，將運動教學、城市體驗、郊遊結合為一，涵蓋瑜伽、夜跑、遠足等不同運動課程。有擔任是次活動的教練表示，體驗獨特難忘，打算向親友推薦。

旅發局表示，是次活動分兩周舉行，共吸引逾200名韓國遊客參加。其中一個3日2夜團於昨日(16日)展開，期間半百參加者身處尖沙咀海運大廈頂層觀景台，在韓國星級運動KOL導師帶領下，踏上瑜伽墊感受微風與陽光，一邊體驗瑜伽樂趣，一邊融入270度維港景致。

夜跑活動則移師至中環海濱，並由韓國三項鐵人好手，以及前韓國田徑代表隊成員等人帶領下，沿港島北海濱夜跑，期間參加者能欣賞香港壯麗天際線，以及穿梭在光影交接的摩天大樓之間，感受都市魅力。

旅發局續指，郊野遊旅行團另一焦點，參加者將被宸排於日間到石澳龍脊遠足。而龍脊被 外媒旅遊網站推薦為「世界上最美麗行山徑」之一，故團友可以透過活動遠離城市煩囂，沉醉於大自然之中。