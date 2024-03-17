元朗瘋狂小巴13分鐘內連撼3車 司機驅車不顧而去終被尋獲拘捕

今午(17日)12時許，一輛綠頂小巴在元朗行駛期間，先後在多處與其他車輛碰撞，繼而不顧而去，多宗意外中造成至少6人受傷或不適。據悉，執法人員初步在元朗崇正新村一車房內尋獲涉事小巴，正調查意外經過及原因，肇事約60歲小巴司機涉嫌危險駕駛被捕。

意外發生在12時27分，小巴駛至青山公路潭尾段近凹頭時，與另一輛小巴相撞，捱撞小巴上司機及多名乘客受傷。及後，小巴再分別於青山公路元朗段及元朗安寧路，先後與一輛私家車及一輛九巴相撞，私家車司機一度報稱頸痛，其後毋須送院，而九巴上亦無人受傷。

據捱撞私家車司機指，獲悉事發前肇事小巴曾與另一車相撞，該輛小巴曾停在元朗安寧路，相隔不久，肇事小巴司機再度將車駛走，期間撞倒其私家車。執法部門初步檢測相信被捕司機並無飲酒，正調查其藥物使用及精神狀況。

據悉，小巴左車頭損毀，涉案司機將車駛至車房維修，由於平日交車維修時，小巴站頭站長會事前通知車房，故車房職員向站長查問。而站長表示，已有執法人員在小巴站：「佢好大鑊，撞咗車，唔好畀佢走！」