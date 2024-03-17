去年世紀暴雨各區滿目瘡痍　路政署演練防劣況重演

去年9月風暴過後遇上「500年一遇」的世紀暴雨，令柴灣、黃大仙變成「澤國」，石澳道有路段更因山泥傾瀉損毀而全線封路一天，石澳有如被困孤島。路政署聯同道路維修保養承建商進行演練，模擬風暴期間處理緊急道路事故，加強應對惡劣天氣能力。

路政署表示，在風暴或暴雨等惡劣天氣期間，會啟動4個分別服務市區、新界區、跨界通道，以及青馬和青沙管制區的緊急控制中心，實時監察主要公路最新情況，有需要時盡快清理路上障礙物及淤塞的道路集水溝和渠道、為倒塌的斜坡進行緊急噴漿工程等，盡快恢復路面交通，亦會將最新路面阻塞情況及緊急事故跟進工作等資料，發送予有關部門跟進。

該署又在今明兩年內，分階段在沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸部分行人隧道，安裝水浸警告系統，並聯同機電工程署研究在低窪、較高水浸風險的行人隧道，加設閉路電視加強監測。

另外，署方又會指示承建商預先檢查有較高水浸風險的道路、隧道內的排水泵房設施，並加強巡查及清理；亦會維修和加固較高風險斜坡和擋土牆；修剪路旁斜坡和高速公路生長過盛的植物和砍走有即時威脅或已倒塌的樹木。