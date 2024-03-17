400健兒與毛孩參與慈善跑　有人變身蒙娜麗莎　冀推動人寵共融

雖然狗隻被稱為「人類最好的朋友」，但這位好朋友在港出入經常受阻，公共交通工具、商場，乃至公園，大部分均不得內進。有關注傷疾人士團體在灣仔海濱舉辦狗隻共融慈善跑，獲得約400名健兒與毛孩齊參與，部分更盛裝打扮。團體期望在香港人寵能共融，建立寵物友善空間的環境。

約400名男女今早(17日)帶同其「好朋友」齊集灣仔水上運動及康樂主題區，參與首屆「毛孩與你．共融慈善跑」。天氣不算寒冷，但不少毛孩穿上特色衣服，配合飼主參賽，大部分均顯得十分興奮。有人提着畫框，變身「蒙娜麗莎」拖着狗狗跑步，亦有狗狗或因疲累，坐在寵物車上或由飼主抱着參賽。

10公里賽跑手由灣仔水上運動及康樂主題區為起步點，途經灣仔渡輪碼頭、香港會議展覽中心、灣仔海濱長廊、中西區海濱長廊、到達中環天星碼頭後沿途折返回灣仔海濱活動空間，2圈合共10公里。

主辦單佔之一的香港傷健共融網絡期望，透過活動鼓勵社會建立寵物友善空間外，亦分享樂觀積極的生活態度，推動社會共融發展。平等機會委員會主席朱敏健則希望不論人或寵物，都可以享受友善空間。