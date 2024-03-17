光污染擾民危害生物　自願簽約章效用成疑

本港是全球光污染最嚴重的地方之一，居民受強光滋擾之餘，就連螢火蟲亦因光害陷入滅絕危機。《東呼即應》團隊到大帽山視察，於野外滅絕風險極高的「寒冬凹眼螢」，目前的數量逐漸減少。有昆蟲專家指，光污染增加對螢火蟲造成生存壓力，大帽山螢火蟲數目近11年來大減，每次最多只能見到「兩三隻」，甚至很多時候是零隻。此外環保組織收到不少市民投訴受燈光滋擾，惟去年生效的《戶外燈光約章》對商戶及機構毫無約束力，亦未規管燈具亮度及照射方向，故此當局有需要檢討約章的成效及立法規管光污染。

《東呼》團隊親身上大帽山視察，在大帽山山腰發現有2個地段的光污染較嚴重，分別是大帽山南面、可望到九龍至香港島一帶光源；而在大帽山北面的光源，則分別散布在屯門、元朗、天水圍一帶，這一帶螢火蟲受到光污染影響，生存空間一直在萎縮，甚至出現滅絕危機。

香港昆蟲學會副會長饒戈表示，光污染增加，對螢火蟲構成愈大的生存壓力，尤其「寒冬凹眼螢」生活在人流非常多的地方。但隨著人類對生態環境的踐踏破壞，以至污染頻繁，近11年均看到其數量大幅下跌，由以往調查約有10至20隻，到現在每次只能見1隻、2隻或3隻，甚至很多時候是零。

環保署2016年推出《戶外燈光約章》，即要求機構或商戶於晚上11時關掉所有戶外燈光裝置，惟這屬自願性質參與協議，對機構及商戶毫無約束力。收緊關燈要求在去年亦正式生效，所有參與者要提早1小時，即在晚上10時關燈。但環保組織至今仍接獲不少光滋擾投訴，多數是來自商住兩用和人口稠密的地方，最嚴重的首3位分別是九龍城區、油尖旺區及灣仔區。據署方2022年污染投訴統計顯示，光滋擾投訴數字累計356宗。

綠惜地球環境事務主任陳霆軒表示，旺角西洋菜街是重點研究地方，利用電腦模型推算，發現這條街的燈光可以照射到10樓，超出國際光污染標準。他指，留意到疫情期間，因店舖不開業或結業，光用量明顯減少，惟去年年初疫後復常，光用量變多，不少商戶更換新燈，令到街道變得更光；又指香港光污染情況是局部性，燈光角度有所收窄會集中一些，令影響範圍小一點；但新式光、藍光強度及閃動速度較高，對住戶造成更嚴重影響。

陳續指，平時接收的一些個案，環保署均統一回覆稱光污染暫時未有立法規管，只能盡量協調，但他認為協調無用，因紿終沒有立法規管，未能有阻嚇，他舉例有一宗市民的投訴個案，他們全家晚上9時半便睡覺，但屋外商戶燈光裝置要在晚上10時才關燈，其實幫助不大。有市民指，大燈牌並不是必需，居民要休息、睡覺，否則長期太光，會造成滋擾及不舒服，認為要找一個平衡及留意光度，建議光度可調至令眼睛接受的程度，但需視乎政府當局該如何處理。

《東呼》表示，有環保團體曾進行調查發現，旺角西洋菜南街由登打士街至旺角道一段，晚上11時後仍有28間無營業的商戶招牌等戶外燈光亮着，當中有26間商戶並無簽署《約章》，礙於《約章》沒有約束力，商戶及機構只要不簽《約章》就「無王管」；即使有商戶違反承諾，亦沒有懲罰，加上又未規管燈具的亮度及照射方向，難以減低光污染，認為有需要就光污染進行立法規管，並同時加強巡邏執法。