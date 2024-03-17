機電署研AI系統影像分析　檢視電梯健康狀況　料第4季推出

部門相信AI可助在人力資源不變下大增檢查電梯的能力。

機電工程署自2022年底推出電梯維修保養的數碼工作日誌，避免資料破損、缺頁、遺失，並確保資料真確性及修改可追溯性。截至上月底，全港8萬多部電梯中，已有超過3.6萬部已經採用新系統，佔約45%。署方指正開放人工智能(AI)系統，影像分析電梯主要部件的相片，加大檢查電梯的能力，預料可於第4季推出。

發展局今日(17日)發表網誌，機電工程署工程師雷家浩表示，以往用紙本備存工作日誌，可能出現破損、缺頁，甚至遺失。新的數碼工作日誌可方便電梯負責人、維修保養承辦商的管理人員和從業員，以及政府監督巡查人員，透過流動應用程式或網上平台，實時監察、記錄、管理及分析電梯維修保養資料，提升電梯管理成效。

雷續指，數碼工作日誌採用生物認證、區塊鏈及全球定位等技術，令紀錄難以被篡改。而系統去年在第48屆日內瓦國際發明展獲得銅獎。署方亦正開發人工智能系統，以影像分析電梯主要部件的相片，從而檢視部件以至電梯的健康狀況，並經系統發放分析結果予電梯負責人、承辦商及相關部門跟進，毋須增加人力資源下大幅提升檢查電梯的能力，預料可於第四季推出。