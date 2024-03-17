14個月大女嬰及胞姊同染麻疹 患者上月曾到泰國

香港再錄兩宗麻疹個案，累計有5人中招！首宗個案涉及一名過往健康良好的14個月大女嬰。她因發燒、流鼻水及出疹，於上周三(13日)到香港港安醫院—荃灣急症門診中心求醫，情況一直穩定，兩日後出院，血液化驗檢測其後證實患上麻疹。

流行病學調查顯示，女嬰的同住姊姊於本月1日起亦陸續出現相關病徵，並曾於本月3日至5日入住明愛醫院，中心相信兩宗個案有流行病學關聯。兩名病人及家人於潛伏期內的上月7日至13日曾到訪泰國，中心正調查個案感染源頭，並正就個案在傳染期內曾到訪的地點追蹤接觸者。

衞生署表示，自新型疫情以來，各地的疫苗覆蓋率下降，全球多國正再爆發麻疹。世衞數顯示，去年全球呈報逾30萬宗麻疹個案，按年大增80%。衞生防護中心上月底向全港醫生發信，關注歐洲、中亞及東南亞國家爆發麻疹，當時中心指今年已接獲3宗麻疹病例通報，當中2名患者是沒有外遊史的幼兒，為一名11個月大男嬰和3歲男童，連同是次兩宗個案，累計錄得5宗個案。

中心指出，本地兩劑麻疹疫苗接種的整體覆蓋率達95%以上，大部分港人對麻疹亦已有免疫力，目前本地出現麻疹大爆發的風險偏低。然而，少數未打針的人仍有機會受感染並傳播至其他易受感染人士（包括1歲以下尚未接種第1劑麻疹疫苗的幼兒），促請未具備免疫力的人士，尤其較高機會接觸輸入個案的外傭、於大專院校工作或就讀的人士、以及海陸空口岸的工作人員；家長應按時為子女安排免疫接種。

麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，病人出疹前4日已能將病毒傳染他人，患者會發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。