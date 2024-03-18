嶺大畢業生入職薪酬　按年增9.8%

嶺南大學近日舉辦的「職業博覽@嶺大2024」，吸引超過一百間本地及跨國知名企業機構參與、提供超過一千個職位空缺。職業博覽會亦會即日起至4月底，在線上平台為嶺大學生和畢業生提供就業配對等支援。校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗提到，去年大學的本科畢業生入職薪酬按年增加9.8%，畢業生入職月薪達18,743港元。而2024/25學年的聯招申請，嶺大在八所教資會資助的大學中，總申請人數的增幅排名第二，而首三志願（Band A）的申請人數增幅更排名第一，增幅超過13%。

「職業博覽@嶺大2024」於本月13日至15日舉行，是新冠疫情後大學首次舉辦的大型職業博覽，旨在為僱主提供一個接觸嶺大學生的平台，介紹公司和入職要求，同時讓即將畢業的同學透過活動掌握第一手職場資訊，為規劃職業生涯做好準備。場內設有多個攤位，其中包括多個政府部門、藝術及文化、銀行及金融、工程、教育等行業等，提供全職、兼職或暑期實習等就業機會。

秦泗釗期望學生充分利用這次職業博覽，探索這裏涵蓋的多元化學科範疇，成為促進同學們個人及專業成長的催化劑。嶺大校董會成員及就業發展委員會主席梁嘉麗指，香港歷經新冠疫情後，社會和經濟面對艱巨挑戰，嶺大透過參與大學為培育年輕人而設的服務和課程，獲取招聘機會的第一手資訊。