檢討$2乘車優惠起爭議　傳政府為免招民怨　新方案或延後實施

在逾千億港元財赤下，新一份的《財政預算案》不僅大幅減「糖」，更要壓縮開支，當中提及將於年內檢討2港元乘車優惠計劃及公共交通費用補貼計劃，隨即惹起爭議。近日消息滿天飛，傳出多個不同的方案，包括設定每日使用次數及金額上限，或每年發放一筆過3,000至5,000港元的津貼等，而落實日期亦有不同版本，有指考慮到會失民心，將採拖字訣或長達10年後才落實，亦有指在當局8月展開數據分析，料數月後會有初步方案。

根據預算案提供的數據顯示，2022至2024年度用於為殘疾人士以及長者提供的公共交通票價優惠的撥款由33.68億增加至42.75億港元，預算2024至2025年度撥款63.43億港元，增加48.4%；公共交通費用補貼計劃的撥款，則由2022至23年的31.62億港元增加至2023至2024年的35.71億港元，最新2024至25年的預算則為35.06億港元，減少1.8%。

按政府統計處上年發表的最新人口推算數字，估計「居港人口」在2046年達至819萬，人口增長率同年亦會變成負增長，即負0.4%。而當局估計未來人口預期持續高齡化，65歲或以上長者人口，由2021年的145萬上升至2046年的274萬，增幅近90%，預料屆時每3名港人中，便有多於1名是長者。

然而政府檢討兩項計劃隨即惹起社會爭議。除了金額上限及使用次數傳出不同方案外，有消息指當局冀把社會反響降到最低，其中一個考慮是現時所做的檢討方案會待10年後再落實。換言之，即現時享用有關優惠的長者不受影響，繼續享有2元乘車優惠計劃，現時50多歲的中年10年後才會受到影響。

有指有關做法是希望把反對聲音降到最低，做到緩衝的效果，而10年後人口老化預計更為嚴重，到時候落實亦可行。不過，10年後將經歷政府換屆，人口結構亦會有改變，屆時是否能夠落實現時的檢討方案，仍是未知之數。

但亦有指此舉並不可能。有政界人士透露，勞工及福利局將在今年8月25日長者八達通陸續轉為樂悠咭後，再展開大數據分析，方能確實長者八達通真正使用次數等，例如1名長者平均每日使用多少次等，才再決定方案，預料需時數個月，但相信並不會拖延至10年後，因有關方面的開支逐年增加是不爭的事實，必須盡快檢討並落實，才能真正解決問題。