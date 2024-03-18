男子深井海邊危站獲救 消息指為《造星V》魏念恩
2024年03月18日 04:25
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獲救男子送院治理。(梁國雄攝)
今日(18日)凌晨2時44分，執法人員接獲市民報案，指其友人不開心欲尋死。消防接報到場在油麻地海輝道進行搜索，惟未有發現；報案者之後又指其友人去了深井深慈街遊樂場對開蹈海，消防趕抵現場，發現一名男子站在海邊，未有受傷，一名女子陪同該名男子送院治理。據悉，男子為曾參加《全民造星V》的魏念恩（Nathan）。
魏念恩周一（18日）凌晨突然在限時動態發文稱：「好多感覺 釋放唔到 對唔住所有野（嘢） 再見世界」，情況令人憂心。他早前捲入前女友自殺風波消失幕前之後，近日重踏台板擔任歌手陳蕾的演唱會嘉賓，不少網民對此不滿。之後，再傳出他在前女友離世後未夠3個月，就與人氣女團COLLAR的成員Day（許軼）撻着，惹來全城熱議。
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生命熱線： 2382 0000
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