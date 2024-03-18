花墟道重建計劃料增加地舖　市建局將安排回遷

市建局上周五（15日）宣布啟動「洗衣街/花墟道重建計劃」，而受影響的商舖包括多間花店。市建局規劃及設計總監麥中傑今早(18日)在電台節目表示，計劃正是希望強化花墟的特色，改善其營運，受影響的花店只佔整個花墟範圍內花店的17%，計劃完成後亦會讓受影響的店舖優先選擇回遷，將提供更多地舖，以提升花墟的氣氛及經濟活力，又預料將來新店舖的租金與現時的地舖租金分別不大。

麥中傑指，市建局較早前己訪問了60多間花墟店舖，超過一半受訪者認為需要擴充空間，因此將來的設計會回應受訪店舖所表達的意見，並興建一個設有200多個時租泊車位的大型地下停車場，改善花墟泊車及上落貨的問題。

香港鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春在同一節目表示，支持收購計劃，以改善附近環境，暫時未有人接觸他們，但據了解，市建局或會提供收購賠償及安排相關商戶回遷，局方在明晚(19日)會相約業主及租客開會，交代相關安排。賴關注在重建的10年內，如何向商戶作出補償。

測量師學會土地政策小組主席劉振江指，是次計劃要收購的業權不算多，但項目的發展規模大。劉續指，本港普遍認為樓齡超過50年的樓宇較為適合重建，尤其一些業權較分散的舊樓，樓宇狀態維修可能不理想。他認為，如果將老舊樓宇重建，對整個城市面貌及土地運用均有裨益。