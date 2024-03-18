社署擬修改NGO撥款及服務協議　業界稱條款模糊影響部署

社署擬修改《整筆撥款手冊》(下稱《手冊》)，勢影響目前全港171間，獲社署整筆撥款津助提供福利服務的非政府機構(NGO)。據知，社署將新增條款列明政府可基於「任何特殊情况」，認為機構提供的津助服務不再需要或不合適時，社署保留向服務提供者發出為期30日通知期終止津助的權利。同時，《手冊》擬新增條款列明該署需就不同服務檢討，並在檢討後把不設時限的《津貼及服務協議》(下稱《協議》)轉為有指定時限，以切合不時改變的服務需要及規定。有立法會議員冀社署交代何謂特殊情况及有否上訴機制，亦憂慮做法有政治審查之虞。

今次修訂中，一項新條文提到如政府基於任何特殊情况，認為機構提供的津助服務不再需要或不合適，社署保留向服務提供者發出為期30日通知期終止津助的權利。而社署回覆傳媒查詢時指，該署既有權也有責因應不斷轉變的需要，修訂《手冊》條文，在整筆撥款津助制度下接受政府津助的機構必須遵從《手冊》指引，未有正面回應為何提出該修訂。

社署又稱，是次修訂《手冊》目的是整合現有多項指引及範本，以提供整全文件方便機構員工查閱參考，亦有助減省機構行政工作；至於《手冊》修訂版推出安排，署方會在進一步諮詢整筆撥款督導委員會委員意見後，適時通知機構。《手冊》涵蓋運用社署津助撥款以營辦福利服務的原則、程序、標準和規定，亦就管理和監控提供行政指引，確保機構妥善運用公帑。

另外，社署亦指，會在檢討後把不設時限的《協議》轉為有指定時限，以切合不時改變的服務需要及規定。截至去年3月底，與非政府機構簽訂的390份《協議》中，127份不設時限。童樂居虐兒案曾引發外界對於無時限協議的爭議，事後社署將童樂居《協議》轉為1年期時限並要求機構改善，去年監察期屆滿後協議獲續期1年。

有受津助的機構管理層稱，社署與機構就服務簽訂的津貼及服務協議已列明服務量、服務表現標準等，如機構不符要求或違反協議，社署可發警告和要求在指定時間改善，不會在無前提下停津助，但新條款寫法模糊，沒與機構服務表現掛鈎，擔憂變相容許社署可單方面終止津助，又未知有否上訴機制，不滿署方單方面提出修訂。

社議員狄志遠就質疑條款不合理亦無準則，令人擔心會否有「政治審查」，甚至因為有不能說的原因而被停止津助，即使該機構服務做得好。他批評社署做法「行政霸道」，認為現時若機構表現很差或違反協議，已有機制處理，即使政府認為不需要服務，也不解何以要在30日內叫停資助。另一議員管浩鳴就稱，社署認為政府作為資助方，需檢視特殊情况下有否權力停津助，又指業界反應大，或有人誤會與政治有關，但他強關並無關連，只是社署發現以往無條文將該權力寫清楚，才新增條文。