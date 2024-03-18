網上賭外圍逾600萬元　男警認罪還押4.10判刑

一名男警於一年半內，在多個非法賭博網站贏得約607萬港元，並將款項分別存進其5個銀行戶口及賽馬會投注帳戶。該警及後被落案起訴6項「洗黑錢」罪。被告今日(18日)於區院承認該6項控罪。法官決定先提取被告的背景及心理報告，並押後至4月10日判刑，期間被告須還押。

本案30歲被告鄺嘉傑，報稱警員。控罪指被告分別於2019年10月16日至2021年5月12日期間，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即以該鄺嘉傑的名義，在中國銀行(香港)、星展銀行(香港)、眾安銀行持有的5個銀行帳戶號碼，以及一個在香港賽馬會持有的帳戶號碼內，合共6,077,530港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

辯方求情指被告於2021年錄取警戒會面後一直被停職，直至去年3月才正式被捕，對他構成精神及心理壓力，辯方認為案件有一定的延誤。辯方又指被告任職警員時盡忠職守，犯案亦與其警員身份無關，只是以一般人身份墮入賭博網陷阱。辯方指被告熱愛其工作但因案件而失去工作，已對他是最大懲罰。控方則稱不同意檢控有延誤，又指因被告為警員，即使犯案與其身份無關亦需加刑。法官下令控辯雙方就延誤一事再存入書面陳詞。

案情指被告於案發時為一名警員，且是涉案5個銀行及馬會戶口的持有人。據被告於2021年5月進行的錄影會面，他承認在案發期間，透過沙龍娛樂城、22 Bet及世博共3個賭博網站參與賭博，並把贏得的款項存入其銀行及馬會戶口內，其後再把相關款項取走。經計算後當中涉及的款項合共為逾607萬港元。

案件編號：DCCC 441/2023